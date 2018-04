« Merci pour tout ». Voici le message mystérieux écrit par Emil Forsberg sur son compte Twitter. Expulsé lors de la cinglante défaite de Leipzig face à Hoffenheim (2-5), le milieu suédois a écopé de trois matchs de suspension.

Une sanction synonyme de fin de saison pour le joueur. Ou de fin d’aventure avec le RB Leipzig ? Car si ce dernier est lié au club allemand jusqu’en 2022, Forsberg est fortement courtisé, et un départ cet été est plus que jamais envisageable. Selon les informations de Bild, le RB Leipzig tenterait de prolonger son joueur, mais reste à savoir la position du principal intéressé. A suivre.

Thanks for everything.

— Emil Forsberg (@eforsberg10) 23 avril 2018