Les sorties de Thiago Silva et Javier Pastore ces dernières heures valident, selon L’Equipe et Le Parisien, la thèse d’un vestiaire du Paris SG divisé en clans, avec les Brésiliens en position de force, voire sous tension.

Le quotidien sportif indique par exemple que les Argentins et Edinson Cavani ne comprennent pas que le retard du Matador fasse tout ce tapage et ait visiblement donné lieu à une sanction, sportive du moins, alors que Neymar était parti au Brésil en décembre avec l’autorisation du club de la capitale pour des raisons personnelles sans que personne ne s’en émeuve. À un peu plus d’un mois du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG se serait bien passé de tous ces bruits...