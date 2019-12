Favori pour remporter le sixième Ballon d’Or de sa carrière après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, Lionel Messi peut compter sur de nombreux soutiens. Juste avant la cérémonie, le vice-président du FC Barcelone a lâché une petite phrase tranchante aux micros de la Cope.

Selon lui, Lionel Messi devrait avoir bien plus de trophées du Ballon d’Or dans sa carrière que Cristiano Ronaldo : « Messi devrait avoir dix trophée du Ballon d’Or de plus que Cristiano. Mais bien sûr, il en aura au moins un de plus »