Il y avait plusieurs chocs de demi-finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre ce soir. On notera par exemple ce duel entre Leicester et Liverpool, qui s’est soldé par une victoire des Foxes sur le score de 2-0, grâce à Okazaki et Islam Slimani.

De son côté, Crystal Palace, en difficulté en championnat, se refait une petite santé en s’imposant 1-0 face à Huddersfield, Stoke City a de son côté perdu 2-0 face à Bristol City.

Les résultats de la soirée

(prolongations en cours) Bournemouth 0 - 0 Brighton & Hove Albion

Aston Villa 0 - 2 Middlesbrough

Brentford 1 - 3 Norwich City

Bristol City 2 - 0 Stoke City

(prolongations en cours) Burnley 2 - 2 Leeds United

Crystal Palace 1 - 0 Huddersfield Town

Leicester City 2 - 0 Liverpool

West Ham United 3 - 0 Bolton Wanderers

(prolongations en cours) Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Bristol Rovers

(non terminé) Reading 0 - 2 Swansea City

(non terminé) Tottenham Hotspur 1 - 0 Barnsley