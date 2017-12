L’Angleterre vit déjà les quarts de finale de la League Cup (ou Carabao Cup) et les deux premiers matches avaient lieu ce soir. Outre la courte victoire d’Arsenal 1-0 sur West Ham, Manchester City se rendait chez le Leicester de Claude Puel.

Le leader de la Premier League a longtemps mené grâce à Bernardo Silva (26e) et tenait sa qualification mais les Foxes ont égalisé dans les dernières secondes du temps additionnel sur un penalty généreux de Vardy (90e+7). Ce score de 1-1 ne bougeait plus en prolongations et c’est Manchester qui s’en est sorti aux tirs au but (4-3), après les échecs de Vardy et Mahrez.