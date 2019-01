La semaine dernière, Kiko Casilla a été transféré à Leeds. Interrogé par Marca, le gardien a expliqué : « L’offre de Leeds est arrivée et j’ai aimé l’idée, l’envie qu’ils avaient de me recruter. La ligue anglaise m’a toujours attiré et je crois que c’était le moment idéal pour partir de Madrid, sortir de ma zone de confort et tenter une nouvelle aventure ». Puis il est revenu sur ses derniers mois au Real Madrid.

« Il est arrivé un moment où, après la signature de Thibaut (Courtois) cet été, l’idée était de partir. Mais nous ne nous sommes pas entendus. J’ai décidé de rester tout en sachant que des mois difficiles viendraient car que je partais en tant que troisième gardien et à 32 ans, ce n’est du goût de personne. Il fallait continuer à travailler, s’entraîner, être l’un de plus dans ce groupe tout en restant positif. Je savais que ça allait être une année ou une moité d’année difficile. J’espérais que quelque chose d’intéressant allait arriver comme cela s’est produit finalement. Cet été, j’avais des options, mais rien de concret. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et j’ai décidé de rester ». Cet hiver, il a donc rejoint Leeds où il travaille avec Marcelo Bielsa. « En Espagne, on le connaît. Il travaille beaucoup, tire le maximum de chaque joueur. Il travaille les entraînements en sachant ce que le rival va faire. Je n’ai seulement fait que deux entraînements mais il sait ce qu’il fait et il a une équipe qui monte ».