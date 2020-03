Alors que les championnats sont également suspendus en Angleterre en raison de la pandémie de coronavirus, Leeds United a décidé de réaliser un très beau geste pour ses employés. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le leader de Championship a annoncé que « les joueurs, le staff technique et les dirigeants se sont portés volontaires pour prendre un report de salaire dans un avenir prévisible afin de garantir que tout le personnel non footballeur soit payé. »

Conscient des difficultés financières qui surviennent en ce moment et qui se présenteront dans les semaines à venir, le club sait que prendre cette décision était primordial pour continuer à payer ses 272 employés à plein temps, à temps partiel ou occasionnel. Le directeur sportif de Leeds United, Victor Orta, a félicité les joueurs et le club pour cette action de solidarité. « Mes joueurs ont fait preuve d’un incroyable sentiment d’unité et je suis fier de leurs actions. À Marcelo (Bielsa), à son équipe et à tous les joueurs, nous les remercions d’accorder la priorité à notre équipe élargie », peut-on lire dans le communiqué.