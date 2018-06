Nommé ce vendredi comme manager de Leeds United, Marcelo Bielsa disposera d’une belle enveloppe pour renforcer son effectif.

Le Daily Mirror affirme ainsi que l’Argentin aura plus de 25 M€ pour recruter cet été. De quoi permettre au Loco de dénicher quelques joueurs susceptibles d’aider les pensionnaires d’Elland Road à retrouver la Premier League au plus vite.

| #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach

— Leeds United (@LUFC) 15 juin 2018