Leeds United vient d’annoncer la nomination de Marcelo Bielsa au poste de manager. L’Argentin s’est engagé pour deux ans plus une année en option. El Loco a confié son bonheur de découvrir le football anglais au site officiel des pensionnaires d’Elland Road.

« Je suis ravi d’accepter le rôle de coach à Leeds United. J’ai toujours eu l’ambition de travailler en Angleterre et j’ai déjà eu plusieurs opportunités au long de ma carrière. J’ai néanmoins toujours senti qu’il fallait attendre le bon projet pour sauter le pas alors quand un club historique comme Leeds United m’a fait une offre, il était impossible de refuser. Je suis excité de relever ce challenge et pressé de collaborer avec Victor Orta, Andrea Radrizzani et Angus Kinnear pour travailler et réaliser de grandes choses avec ce club », a-t-il confié.