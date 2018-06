A la surprise générale, Marcelo Bielsa a choisi de poursuivre sa carrière du côté de Leeds United, équipe qui évolue en deuxième division anglaise et qui a été proche de la montée cette saison. Le natif de Rosario a expliqué son choix lors de sa conférence de presse de présentation ce lundi.

« Il s’agissait de me convaincre moi-même. Personne n’a dû me convaincre de venir ici. J’étais convaincu de la force de Leeds en tant que club et aussi des opportunités possibles. Ce n’est pas prudent de promettre quelque chose dont tu ne peux pas être certain (interrogé sur le maintien, NDLR). Mais dans le même temps, il serait impossible de ne pas rêver de ça », a notamment lancé l’Argentin, qui a confié vouloir imposer un style basé sur la possession à sa nouvelle équipe.