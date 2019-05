Les barrages d’accession à la Premier League s’approchent de leur verdict. Hier, Aston Villa s’est qualifié aux dépens de West Bromwich Albion et disputera la finale. Le club de Birmingham sera opposé à Leeds United ou Derby County. Au match aller, la formation de Marcelo Bielsa a pris une option en s’imposant 1-0. Les Peacocks entendent bien en profiter pour continuer de croire en une promotion dans l’élite anglaise.

A domicile, Leeds United se présente dans un 4-1-4-1 avec Kiko Casilla dans les buts. Le gardien espagnol est épaulé en défense par Luke Ayling, Gaetano Berardi, Liam Cooper et Stuart Dallas. Positionné en sentinelle Kalvin Philipps voit Pablo Hernandez, Jamie Shackleton, Mateusz Klich et Jack Harrison prendre place devant lui. Enfin, Patrick Bamford est en pointe de l’attaque.

De son côté, Frank Lampard organise son équipe dans un 4-2-3-1 avec Kelle Roos dans les cages. Jayden Bogle, Richard Keogh, Fikayo Tomori et Scott Malone forment la ligne défensive. Mason Mount et Bradley Johnson forment le double pivot tandis que Tom Lawrence, Harry Wilson et Duane Holmes évoluent en soutien de l’attaquant. La pointe du système des Rams est occupée par Mason Bennett.

Les compositions :

Leeds United : Casilla - Ayling, Berardi, Cooper, Dallas - Phillips - Hernandez, Shackleton, Klich, Harrison - Bamford

Derby County : Roos - Bogle, Keogh, Tomori, Malone - Mount, Johnson - Wilson, Holmes, Lawrence - Bennett