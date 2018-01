Parti en prêt à Leganés l’été dernier, Claudio Beauvue retrouve la confiance du côté de Leganés, actuel 13e du championnat espagnol. S’il n’affiche pas un bilan statistique incroyable (2 buts en 16 rencontres de Liga), il est un élément important du club de la banlieue madrilène, et il s’est exprimé sur sa situation dans un entretien accordé au quotidien Marca.

« Je me sens très bien ces dernières semaines et j’ai retrouvé mon rythme de compétition. Les buts et les occasions vont arriver. J’ai la confiance de l’équipe et du coach, et je dois continuer comme ça, en faisant les choses de mieux en mieux. J’espère que plus de buts vont tomber à l’avenir », a expliqué l’ancien de l’OL.