Brillant vainqueur de Newcastle (3-0) lors de la 21ème journée de Premier League, Leicester réalise un début de saison incroyable. Dauphins de Liverpool, les Foxes rêvent éveillés de Ligue des champions. Un parcours probant qui suscite une certaine effervescence chez les concurrents de Leicester. Ainsi, plusieurs équipes du Royaume tentent de s’offrir les services de certains joueurs comme James Maddison ou Ben Chilwell. Présent en conférence de presse, le manager des Foxes Brendan Rodgers a effectué un petit point mercato. Et l’ancien entraîneur du Celtic Glasgow s’est montré assez ferme sur le sujet.

« Personne ne partira d’ici si nous ne voulons pas que des joueurs partent. Je pense que nous avons eu quelques demandes de renseignements en termes de prêts pour certains de nos jeunes joueurs. Mais les joueurs dont on parle, et dont on parle toujours, personne ne partira. Nous savons que si nous voulons jouer une compétition européenne la saison prochaine, nous aurons besoin de profondeur, mais janvier est un mois très difficile. Je pense que nous allons voir si nous pouvons améliorer le groupe, et si ce n’est pas le cas, nous devrons attendre l’été. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes dans une très bonne situation, et ne nous ne voulons rien, chambouler. Il faut que les joueurs susceptibles d’arriver améliorent la qualité du groupe, » a ainsi commenté Rodgers. Manchester United and co vont donc devoir patienter pour attirer des joueurs de Leicester dans leurs filets...