Après le tragique accident d’hélicoptère survenu à Leicester samedi dernier, causant la mort de cinq personnes dont le propriétaire du club de la ville Vichai Srivaddhanaprabha, le monde du football et le vestiaire des Foxes ont rendu un vibrant hommage aux défunts. Et c’est pour leur rendre hommage que les joueurs ont pris la décision de jouer leur prochain match de Premier League.

Sky Sports rapporte que l’ensemble de l’effectif a décidé de maintenir la rencontre à Cardiff ce samedi (16 heures). Une décision annoncée par le club hier et soutenue par le fils du président disparu, Aiyawatt. Une minute de silence sera bien sûr observée et les joueurs porteront un brassard noir. Le match de Carabao Cup contre Southampton prévu hier avait lui été reporté logiquement.

Leicester City’s Premier League fixture at Cardiff City this Saturday (3 November) will go ahead as scheduled, as the Club continues its tributes to its late Chairman, Vichai Srivaddhanaprabha.

