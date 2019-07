Leicester et l’AS Monaco ont officialisé le transfert définitif de Youri Tielemans il y a quelques minutes pour un montant, non officiel, de 45 M€. L’international belge de 22 ans n’aura pas laissé un souvenir impérissable sur le Rocher, ce qui n’a pas été le cas à Leicester, où il a brillé durant son prêt la saison passée.

« C’est tellement un bon sentiment de signer pour ce club. Depuis je suis arrivé en prêt la saison dernière, tous les joueurs, le staff et les fans ont été fantastiques avec moi, alors je suis ravi d’être devenu un joueur de Leicester de manière définitivement. Je pense que nous avons le talent dans l’équipe pour réussir quelque chose de spécial, et c’est excitant d’en faire partie. Je suis impatient de démarrer à nouveau avec le club et je ferai tout mon possible pour aider mes partenaires », a-t-il déclaré sur le site officiel des Foxes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10