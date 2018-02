Terriblement frustré par son transfert avorté à Manchester City, Riyad Mahrez (27 ans) ne s’est pas présenté à l’entraînement de Leicester City ce jeudi.

Sky Sports rapporte l’absence de l’international algérien (35 sélections, 8 réalisations) sans donner davantage d’explications. La fin de saison du Fennec promet d’être compliquée à gérer pour les Foxes...

BREAKING : Riyad Mahrez did not report for training at @LCFC this morning. #SSN pic.twitter.com/g48DaqSwh4

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 1 février 2018