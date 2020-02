Dauphins de Liverpool, Manchester City (2e) et Leicester City (3e) se retrouvent au King Power Stadium pour le choc de la 27e journée de Premier League.

A domicile, Leicester City s’établit dans un 3-5-2 avec Kasper Schmeichel dans les buts. Le Danois est devancé par Jonny Evans, Çaglar Söyüncü et Christian Fuchs. Les rôles de pistons sont assurés par Ricardo Pereira et Ben Chilwell. Youri Tielemans, Dennis Praet et James Maddison se retrouvent au cœur du jeu. Jamie Vardy est accompagné en attaque par Kelechi Iheanacho.

Manchester City opte de son côté pour un 4-1-4-1 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy prennent place en défense. Aligné en sentinelle, Rodri est devancé par Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Bernardo Silva. Sergio Agüero est seul en pointe.

