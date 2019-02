Suite de cette 25e journée de Premier League avec le déplacement de Manchester United à Leicester. Après trois matches sans victoire de suite en premier League, les Foxes tenteront de rompre cette mauvaise série face à des Red Devils, qui eux n’en finissent plus d’emmagasiner de la confiance depuis la prise en main du club par Soslkjaer. A domicile, les Foxes présentent un 4-4-1-1 avec Harvey Barnes en soutien de Jamie Vardy sur le front de l’attaque.

De leur côté, les Red Devils continuent en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. Le portier espagnol peut compter sur Ashley Young, Victor Lindelöf, Eric Bailly et Luke Shaw en défense. Le double pivot est constitué de Nemanja Matic et Ander Herrera. Seul en pointe de l’attaque, Marcus Rashford est soutenu par Jesse Lingard, Paul Pogba et Alexis Sanchez.

Les compositions :

Leicester : Schmeichel - Perreira, Maguire, Evans, Chilwell - Gray, Ndidi, Mendy, Maddison - Barnes - Vardy

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Bailly, Shaw - Herrera, Matic - Lingard, Pogba, Sanchez - Rashford