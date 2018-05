Depuis quelques semaines, Claude Puel se trouve dans l’œil du cyclone à Leicester. En cause, les mauvais résultats actuels et une gestion du vestiaire des Foxes pour le moins contestée. Selon les informations de Sky Sports, les propriétaires du club Vichai Shrivadhanaprabbha et son fils Aiyawatt qui ont assisté à l’entraînement du jour, ont rencontré le technicien français.

Cette entrevue aurait abouti au maintien de Claude Puel sur le banc de Leicester la saison prochaine. Ce dernier bénéficie du soutien de sa direction et devrait donc poursuivre l’aventure au King Power Stadium.