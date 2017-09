Jusqu’au bout du suspense, Riyad Mahrez (26 ans) pensait trouver un point de chute. Seulement, l’attaquant algérien n’a pas trouvé chaussure à son pied. De retour à Leicester, le Fennec reste concerné et motivé, comme l’a expliqué son manager Craig Shakespeare ce vendredi en conférence de presse.

« Mahrez nous a dit qu’il voulait jouer pour un club du top 5-6. Mais après avoir parlé avec lui ces derniers jours, je n’ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement envers Leicester, qu’il a toujours montré depuis son arrivée ici. Il a un super état d’esprit. De plus, son langage corporel à l’entraînement est bon et c’est très important pour moi et les autres joueurs. Il est excellent », a-t-il confié, relayé par le Independent.