Chelsea est à l’affût lors de ce mercato hivernal pour trouver une doublure à Alvaro Morata. Les dirigeants multiplient les pistes, en vain pour le moment. La dernière rumeur en date concerne Jamie Vardy, l’attaquant de Leicester. Interrogé à ce sujet, le principal intéressé a démenti tout contact avec les Blues. « A qui vais-je être lié aujourd’hui ? Chelsea, ils sont liés à tout le monde non ? Vous devez prendre les choses comme une pincée de sel, ce ne sont que des rumeurs », a-t-il lancé dans des propos relayés par l’Independant.

Une fois avoir éteint les rumeurs de départs, l’international anglais (19 sélections, 6 buts) en a profité pour afficher son attachement à Leicester. « Je suis un joueur de Leicester et je me concentre juste sur Leicester jusqu’à ce que le club me dise autre chose », a-t-il ajouté. Suffisant pour freiner les ardeurs de Chelsea ?