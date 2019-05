Parti à Leicester au mercato hivernal, Youri Tielemans a repris des couleurs en Angleterre. Le milieu de terrain belge de 22 ans a d’ailleurs inscrit 3 buts en 12 rencontres de Premier League avec les Foxes. Prêté sans option d’achat, il devrait néanmoins revenir sur le Rocher même si Leicester reste attentif. Interrogé par Het Laast Nieuws, il a fait un point sur son avenir.

« La vie que j’ai ici ressemble beaucoup plus à celle de Bruxelles et de la Belgique. C’est la vie normale, je dirais. Contrairement à tout l’argent et le bling-bling qui se trouve à Monaco. Je suppose que je retournerai à Monaco cet été. Sauf si quelque chose bouge, mais ce n’est pas le cas actuellement. Si les choses vont bien, vous voulez bien sûr que cela reste ainsi. Je ne sais pas comment cela va se passer ni ce que Monaco va demander. Donc, je ne peux pas répondre à cela maintenant. Je veux rester d’humeur positive, c’est normal. »