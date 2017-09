Après une performance solide face à l’AS Monaco mercredi soir en Ligue des Champions - élu d’ailleurs homme du match par la rédaction de Foot Mercato, Dayot Upamecano est aux anges. Le jeune défenseur français de 18 ans du RB Leipzig sait qu’il a marqué des points, et peut se mettre à rêver des Bleus.

« On aurait pu faire beaucoup mieux, on s’est procuré beaucoup d’action. On aurait pu leur marquer un autre but. J’ai beaucoup progressé ici et à Salzbourg, je le ressens. Ce serait un rêve de rejoindre l’équipe de France A un jour. (La Coupe du monde en 2018 ?) J’espère », a indiqué Upamecano à nos confrères de beIN Sports.