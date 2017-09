Lens est au plus mal. Avec six défaites en autant de matches de Ligue 2, le club nordiste est déjà à douze points de la troisième place synonyme de barrage pour l’accession en Ligue 1.

Un début de saison catastrophique qui n’empêche pas John Bostock de croît en la montée. « Bien sûr. Leicester a été champion en Angleterre. Tout est possible en football. Ce sera très dur. Mais on se doit de penser que tout est possible », a-t-il déclaré à L’Equipe.