Quinzième du classement de Ligue 2, le RC Lens est sorti de la zone rouge, mais reste à quatre longueurs du premier relégable. Une première moitié de saison complètement ratée marquée notamment par une triste série de sept défaites consécutives lors des sept premières journées de championnat. Et pour Gervais Martel, l’une des raisons de ce début de saison catastrophique est le mercato estival réalisé par les Sang-et-Or.

« On s’est certainement trompé sur le volume du recrutement, la qualité de certains joueurs qui sont venus et qui n’ont pas réussi à prendre leur place dans l’équipe. On a recruté dix à douze joueurs, ce n’est quand même pas neutre avec des joueurs de nationalités différentes, un amalgame qui a été compliqué. A partir de là on rate complètement notre début de saison. Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ce qu’il s’est passé », a-t-il déclaré à France Football.