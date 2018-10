Alors que Leon Bailey avait donné son accord pour jouer avec la Jamaïque et qu’il devait faire ses débuts lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre Bonaire, l’ailier du Bayer Leverkusen a tout simplement refusé de jouer ce match. L’ancien joueur de Genk aurait fait grève suite à un désaccord avec sa fédération alors qu’il avait un compromis avec elle. Celle-ci devait convoquer Kyle Butler, le jeune frère de Leon Bailey qui évolue au FC Juniors OÖ. Pourtant, celui qui évolue en deuxième division autrichienne n’était pas présent le jour du match contre Bonaire.

Déçu, Leon Bailey a fait part de sa frustration aux médias jamaïcains, dont The Gleaner : « J’ai accepté de venir en vertu de l’accord que nous avions. Mais quand je suis arrivé, c’était un scénario totalement différent. Ils n’ont pas respecté l’accord, alors j’ai décidé de ne pas jouer ce match. Il me faut des joueurs qui puissent me comprendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j’entre dans un système et à ce qu’il fonctionne. J’ai besoin d’aide. » Malgré son refus, Leon Bailey espère toujours jouer avec la Jamaïque.