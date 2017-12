Officiellement nommé entraîneur d’Antalyaspor le 28 septembre dernier, Leonardo ne fera pas long feu dans la Super Lig turque ! En effet, l’entraîneur brésilien a été écarté ! D’ailleurs, le champion du monde brésilien a déjà trouvé un accord pour quitter le club turc. Une information confirmée par une source proche du club jointe par nos soins.

Embauché pour encadrer les stars recrutées l’été dernier (Nasri, Ménez, Vainqueur entre autres) et le capitaine Samuel Eto’o, l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a perdu cinq de ses dix matches disputés avec Antalyaspor, toutes compétitions confondues. Un congrès extraordinaire doit avoir lieu aujourd’hui et selon toutes vraisemblances, le président d’Antalyaspor devrait annoncer son départ et sans doute celui de Leonardo... La crise ne fait que commencer chez l’actuel 14e de Superlig.