Libre depuis son départ de l’AS Monaco le 11 octobre dernier, Leonardo Jardim est en quête d’un nouveau challenge. Si le technicien ne veut pas se précipiter et passe du temps en famille à Monaco, l’envie de reprendre du service est toujours présente. Récemment, son nom a été cité en Chine au Dalian Yifang. On parlait même de négociations avancées et d’un salaire de 28 M€ sur deux ans pour le Portugais.

Mais RMC nous apprend ce jeudi que les discussions sont rompues avec l’écurie chinoise, qui n’a toujours pas débarqué Bernd Schuster. Sans club et prêt à s’engager dans un projet intéressant si possible dans un grand championnat européen, Jardim a également repoussé les avances d’Angleterre (Fulham), du Portugal, du Qatar, d’Arabie Saoudite ou encore de Russie assure RMC. Leonardo Jardim est donc toujours sur le marché !