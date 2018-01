Devenu incontournable à Manchester City, Leroy Sané confirme actuellement tout le potentiel décelé en lui. Pourtant, le jeune ailier (22 ans) ne se considère pas comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde comme il l’a expliqué à Die Welt : « Seuls quelques joueurs dans le monde Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar et Hazard sont à un niveau que personne ne peut atteindre en ce moment. »

Pourtant le joueur sait qu’il peut encore s’améliorer et ne se met aucune pression : « Je ne suis pas encore allé aussi loin qu’eux, j’ai besoin de m’amuser et de jouer librement, je ne fixe pas de buts précis pour une rencontre, je laisse les choses venir. » Cela réussi pleinement au gaucher des Sky Blues, Leroy Sané a déjà inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 22 rencontres de Premier League cette saison.