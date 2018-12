Qui succédera à Mohamed Salah, lauréat en 2017 ? La Confédération africaine de football avait livré le nom des 34 nommés en course pour remporter ce titre individuel, et ce vendredi, il n’en reste plus que 10 encore en course. À noter qu’aucun joueur de Ligue 1 ne peut espérer remporter ce trophée puisque Wahbi Khazri, unique représentant, n’est pas dans les finalistes.

Et sur les dix derniers lauréats, il y a notamment cinq joueurs de Premier League : Alex Iwobi, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez et Sadio Mané. En plus de ces joueurs, les autres nommés sont André Onana, Anice Badri, Denis Onyango, Medhi Benatia et Walid Soliman.