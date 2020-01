En pleine campagne de lancement de la 5e édition du Red Bull Neymar Jr’s Five, tournoi de foot à 5, Neymar a accordé un entretien à O Globoesporte. Le Brésilien a notamment été invité à imaginer la composition de deux équipes qu’il alignerait pour ce tournoi - éléments brésiliens mis à part.

« Si je devais prendre des joueurs en activité, je dirais Lionel Messi, Luis Suarez, Kylian Mbappé, Paul Pogba et Eden Hazard. Et pour les joueurs retraités, je choisirais Xavi, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham et Thierry Henry », a-t-il lancé.