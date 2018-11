Dans une interview accordée à Sky Sports, Sergio Aguero (30 ans) est revenu sur la possibilité pour Manchester City de remporter le titre de champion d’Angleterre une deuxième année consécutive. Pour le buteur argentin, les Citizens possèdent tous les ingrédients pour réaliser cet objectif cette saison. « Ce n’est pas facile de gagner la Premier League une nouvelle fois, une deuxième fois consécutive, mais dans le vestiaire, je vois la même énergie, la même attitude que la saison dernière.

Et cela me rends très confiant. Si nos gardons les mêmes choses, que nous restons concentrés, je pense que nous avons une grosse chance de la gagner une deuxième fois de suite. Nous connaissons notre style de jeu, comment presser, et tous les mouvements car nous jouons ensemble depuis longtemps et nous avons quasiment les mêmes joueurs que la saison dernière, » explique ainsi l’international argentin. Ce dernier a déjà inscrit huit buts en douze matchs de Premier League cette saison.