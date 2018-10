De retour à l’entraînement et nommé dans la liste des 30 joueurs encore en lice pour le Ballo d’Or, Kevin De Bruyne (27 ans) retrouve un peu le sourire après une blessure venue gâcher son début de saison avec Manchester City. Une bonne humeur retrouvée qui s’est confirmée lors d’une interview. Interrogé sur les petits secrets du vestiaire mancunien, l’international belge (68 capes, 15 buts) a passé en revue les manies de certains sur le ton de l’humour. Et le premier à prendre cher est l’ancien Monégasque Bernardo Silva.

« Il est horrible. Il s’habille comme un homme de 40 ans alors qu’il n’en a que 24. Il porte toujours les mêmes chaussures blanches qui sont maintenant sales et usées. On lui dit : "achète-toi une nouvelle paire, tu as de l’argent." Mendy est fou, surtout sur les réseaux sociaux. Dans la vie de tous les jours, il est plus tranquille, même s’il est obnubilé par les réseaux sociaux. Il est constamment connecté, on devrait lui donner un prix pour ça. Sterling est le meilleur danseur. Stones aussi. Moi ? Un désastre. Zinchenko chante tout le temps, mais il est mauvais », a-t-il déclaré à Sky Sports.