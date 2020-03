Et si les rencontres entre équipes italiennes et espagnoles étaient suspendues ? C’est ce que réclame l’association des joueurs italiens (AIC) et espagnols (AFE), suite à la fulgurante propagation du coronavirus dans les deux pays. « L’AIC et l’AFE demandent conjointement à l’UEFA que les matches impliquant des équipes italiennes et espagnoles soient suspendus pour pouvoir les organiser dans de meilleures conditions de sécurité et dans une situation d’urgence moindre dans les deux pays » peut-on lire dans le communiqué.

Dans leur demande commune, les deux associations rappellent que trois oppositions ont lieu en 8e de finale de Coupe d’Europe cette semaine (Atalanta-Valence, Naples-FC Barcelone, Inter-Getafe, AS Rome-FC Séville) et qu’un gros risque existe pour les clubs. « Jouer un match à Milan dans les prochains jours mettra en danger la santé de nombreuses personnes. Les voyages entre l’Italie et l’Espagne seront toujours plus compliqués et dangereux dans les prochaines semaines », ont-ils déclaré. Faut-il désormais que leur proposition soit étudiée. Les rencontres se déroulent pour l’instant à huis clos comme c’était le cas ce mardi à Valence pour son 8e de finale retour de C1 contre l’Atalanta Bergame. Affaire à suivre.