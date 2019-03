Pour la 13e année consécutive, les joueurs du Barça vont rouler en Audi. La marque aux anneaux a régalé les stars du Barça qui ont récupéré leur précieux bolide. Jordi Alba, Sergi Roberto, Ousmane Dembelé ou Arturo Vidal ont choisi l’Audi Q7 et son moteur TDI de 286 ch.

Quant à Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Malcom ou Kevin-Prince Boateng, ils ont choisi la nouvelle Audi Q8. Enfin, les stars du club catalan que sont Gérard Piqué, Luis Suarez et Lionel Messi ont décidé de se faire plaisir et ont récupéré le plus puissant des SUV Audi avec des SQ7 survitaminés. Des bolides dotés d’un moteur V8 TDI de 435 ch et dont le prix dépasse les 100 000 €.