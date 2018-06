Avec sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti (24 ans) a vu sa clause libératoire passer de 60 M€ à 500 M€. Marca fait donc le point sur l’état des clauses des autres titulaires habituels d’Ernesto Valverde.

Et on comprend mieux pourquoi le prochain dossier chaud des Blaugranas sera la situation de Sergi Busquets. L’avenir de Jordi Alba ne devrait pas non plus tarder à faire les choux gras de la presse espagnole.

Les clauses libératoires du onze du Barça :

Marc-André ter Stegen - 180 M€

Sergi Roberto - 500 M€

Gerard Piqué - 500 M€

Samuel Umtiti - 500 M€

Jordi Alba - 150 M€

Sergi Busquets - 200 M€

Ivan Rakitic - 150 M€

Ousmane Dembélé - 400 M€

Philippe Coutinho - 400 M€

Lionel Messi - 700 M€

Luis Suarez - 200 M€