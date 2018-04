Alors que la FA a révélé cette semaine que les clubs anglais ont dépensé plus de 240 millions d’euros en frais d’agents l’été lors de l’année précédente, les formations de Premier League souhaitent réagir. Selon The Time un groupe travail serait sur le point d’être créé pour essayer d’endiguer cette flambée des prix. Parmi les propositions dévoilées par le quotidien britannique, celle qui ressort le plus concerne la double représentation.

Autrefois illégale dans la Perfide Albion, elle est autorisée depuis 2015 et s’est depuis développée. Cette pratique intervient lorsqu’un agent gère les intérêts d’un joueur et à un poids auprès des clubs. Ces derniers estiment que cela relève du conflit d’intérêts. L’exemple le plus flagrant est celui du transfert de Paul Pogba vers Manchester United. Représentant du joueur et très impliqué au sein des Reds Devils, il aurait touché 47 millions d’euros dans ce dossier.