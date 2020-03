Le monde du football est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui perturbe la planète. Un problème de taille qui pénalise toute l’économie du ballon rond. En France, certaines équipes sont passées en chômage partiel. En Italie, les clubs s’interrogent à la technique à adopter pour éviter de se retrouver dans le rouge. D’après La Repubblica, une réunion a eu lieu ce samedi entre la Fédération italienne de football et le syndicat des joueurs.

Ces deux entités ont émis l’hypothèse de geler les salaires pour le mois de mars. Une idée qui aurait pris du poids et qui laisserait un délai au club de payer ses joueurs avant mai. De plus, une autre solution venue du président de la Liga Serie A, Luigi De Siervo, serait en cas de non reprise de championnat et donc de fin de saison blanche, de réduire de 30% les salaires. Des mesures exceptionnelles donc même si le monde du football italien s’attend à reprendre le championnat début mai.