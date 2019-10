Au lendemain de l’écrasante victoire de Leicester City sur la pelouse de Southampton (0-9), Manchester City reçoit Aston Villa pour le compte de la 10e journée de Premier League, avec l’ambition de reprendre la 2e place aux Foxes et de rester dans le sillage de Liverpool, leader incontesté.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola repose ses troupes larges vainqueurs de l’Atalanta en Ligue des champions (5-1) cette semaine. Il aligne un 4-3-3, dans lequel on retrouve Joao Cancelo et John Stones en défense, David Silva au milieu et la paire Bernardo, Gabriel Jesus devant. Titulaires mardi, Kyle Walker, Phil Foden, Riyad Mahrez et Sergio Aguëro sont laissés sur le banc. Rodri a lui rejoint l’infirmerie, dans laquelle se trouvaient déjà Laporte, Sané et Zinchenko. Chez les Villans, Dean Smith procède à deux changements par rapport au match remporté à Brighton (1-2). Trezeguet et Douglas Luiz, fraîchement sélectionné avec le Brésil, prennent les places de Hourihane et El Ghazi.

Les compositions d’équipes :

XI de Manchester City : Ederson, Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy - Gündogan, Silva, De Bruyne - Bernardo, Sterling, Jesus.

Remplaçants : Bravo, Walker, Agüero, Angeliño, Foden, Mahrez, Otamendi

XI d’Aston Villa : Heaton - Guilbert, Engels, Mings, Targett - Nakamba - Trezeguet, Luiz, McGinn, Grealish - Wesley.

Remplaçants : Steer, Taylor, Ngoyo, Lansbury, Hourihane, El Ghazi, Davis