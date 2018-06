L’équipe de France fait son entrée dans le Mondial 2018 du côté de Kazan, face à l’Australie, ce samedi, à midi. Les Bleus auront à cœur, en Russie, de poursuivre une progression qui a été constante depuis la finale de l’Euro perdue à domicile il y a deux ans. Pour ce premier match du groupe C, ce sont les Soccaroos, 36e nation mondiale, qui se présentent face à la France.

Pour cette rencontre inaugurale, Didier Deschamps a bousculé quelques codes et rangé au placard son 4-4-2. Place au 4-3-3 et à la jeunesse. Dans le but, le capitaine Lloris semble indétrônable. Il aura devant lui une défense composée des tauliers Varane et Umtiti dans l’axe, et des deux choix "surprises" sur les côtés : Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche. Au milieu, Tolisso est préféré à Matuidi pour accompagner Pogba et Kanté. Devant, le trio Dembélé, Griezmann, Mbappé tentera de mettre le feu dans la défense australienne. Olivier Giroud débute lui sur le banc. Côté Australie, le sélectionneur néerlandais Bert van Marwijk, qui a laissé planer le doute jusqu’au dernier moment, opte lui pour un 4-2-3-1. Si le vétéran Tim Cahill débute sur le banc, le milieu du Celtic Tom Rogic et son homologue d’Huddersfield Town Aaron Mooy sont alignés d’entrée.

Les compositions d’équipes :

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann, Mbappé, Dembélé

Australie : Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic, Kruse - Nabbout