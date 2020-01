Suite et fin de la 21e journée de Premier League avec un affrontement entre le leader, Liverpool, et le surprenant promu Sheffield United (21h), à Anfield. Les Reds veulent entamer 2020 comme ils avaient terminé 2019, toujours invaincus (18V, 1N) ! En face, les Blades n’ont connu qu’une seule défaite en dix déplacements, lors de leur dernière sortie, dimanche, sur la pelouse de Manchester City (2-0) !

Pour tenter d’enchaîner un 52e match sans défaite à domicile et de prendre 13 points d’avance sur Leicester, Jürgen Klopp choisit d’aligner un onze type, avec Alisson dans le but, une défense composée d’Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk et Robertson, d’un milieu avec Henderson, Wijnaldum et Keita et le trio d’attaque classique Salah, Firmino, Mané. En face, Chris Wilder propose un 5-3-2 modulable en 3-5-2, avec Henderson dans le but, une défense à trois composée de Basham, Egan et O’Connell. Les pistons sont Baldock et Stevens alors que le trio Lundstram, Norwood, Fleck sera chargé de verrouiller le milieu de terrain. Devant, le Français Lys Mousset évoluera aux côtés de McGoldrick.

Les compositions d’équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Keita, Henderson(C), Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Sheffield United : Henderson - Basham, Egan, O’Connell - Baldock, Lundstram, Norwood(C), Fleck, Stevens - McGoldrick, Mousset