Gerard Piqué s’était fait remarquer lors de la saga du transfert de Neymar l’été dernier. Le défenseur central du FC Barcelone avait posté, sur les réseaux sociaux, que la star brésilienne restera au Camp Nou. Finalement, l’ailier gauche s’est envolé pour le Paris Saint-Germain dans un transfert historique. Piqué est revenu sur ce choix. « Même si ça a fait mal au club quand il est parti, comme ami, je peux comprendre sa décision et pourquoi il voulait partir à Paris », estime-t-il dans Telegraph.

« Comme supporter de Barcelone, ça a fait mal et je comprends que certains fans de Barcelone ont été déçus de la manière dont il est parti. Mais c’est très difficile de trouver un joueur qui reste dans le même club toute sa carrière. Ils ont besoin de plus de motivation, ils veulent se battre pour de nouvelles choses. Je sais que Neymar voulait le Ballon d’Or, donc je pense que c’est juste qu’il est parti à Paris où il sera la principale star. S’il fait un bon travail en Ligue des champions et en France, il aura des options de remporter le Ballon d’Or ».