Désormais titulaire sur le côté gauche de la défense parisienne, Yuri Berchiche s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club. Une adaptation rapide qui s’est rapidement vue en dehors des terrains. Apprécié du vestiaire, le joueur s’était mis en évidence lors de l’anniversaire de Neymar. Fortement éméché, l’espagnol a vu des images de lui alimenter les réseaux sociaux.

Dans le JDD, il est revenu sur cette soirée assez mouvementée :« J’ai fini très fatigué contre le Real et j’ai eu beaucoup plus de mal à trouver le sommeil qu’après l’anniversaire de Neymar, répond le Basque. Voir les images de la soirée après coup m’a fait drôle. J’ai dansé avec Dani Alves, non ? C’était une fête, donc avec de l’alcool, pas d’eau… J’ai eu deux heures difficiles. »