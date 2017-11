Moussa Sissoko s’est largement confié à Onze Mondial. Au menu, la Coupe du Monde en Russie, compétition à laquelle il espère grandement participer. Lorsqu’une question lui a été posée sur l’équipe qu’il voudrait éviter, le joueur de Tottenham a doublement répondu :

« Je j’ai envie d’éviter une équipe… Je dirais deux équipes : le Sénégal et le Maroc parce que dans ces pays-là, il y a beaucoup de Franco-Sénégalais ou de Franco-Marocains. On sait que ces matches-là contre la France, c’est quelque chose de particulier. C’est là d’où les gars viennent, où il y a leur potes. C’est comme un derby. Les gars sont trop motivés… en plus, au Sénégal, il y a mon ami d’enfance Cheikh M’Bengue. Il joue à gauche. Si je joue à droite… »