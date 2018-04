Ça ne s’arrange pas pour Luca Zidane ! Alors que le portier français est cantonné à un poste de gardien du Castilla, il a enchaîné les boulettes samedi lors d’une rencontre de championnat contre Cerceda.

Alors que son équipe menait 3-0 puis 4-1, le fils de Zizou a commis deux grosses bévues. Sur la première, il voit le ballon lui filer entre les gants sur une frappe alors que sur le deuxième but il sort en dehors de sa surface et se fait chiper le cuir avec que celui-ci ne finisse dans son but.