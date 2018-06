La Coupe du Monde avance à petits pas. Aujourd’hui, les groupes A et B ont rendu leur verdict et les premiers 8es de finale sont connus. On aura droit à deux affiches pleines de promesses.

Il y aura notamment un énorme choc entre l’Uruguay et le Portugal. La Seleçao das Quinas tenait la première place de la poule B jusqu’à l’égalisation de l’Iran dans le temps additionnel. Elle laisse donc le loisir à l’Espagne de défier la Russie, le pays hôte.