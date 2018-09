Dans un long entretien accordé à FourFourTwo, James Milner a notamment été interrogé sur Mario Balotelli, qu’il a connu du côté de Manchester City. L’actuel joueur de Liverpool s’est exprimé sur sa relation avec l’Italien.

« C’était un personnage intéressant. La meilleure manière dont laquelle je peux le décrire, c’est en disant qu’il était comme un adolescent, il voulait être le centre d’attention. J’étais là lors de l’incident des fléchettes. À Carrington, il y avait un endroit avec un jeu de fléchettes et une fenêtre qui donnait sur le gymnase, et il y avait des gens qui passaient en dessous. Il leur a lancé des fléchettes. Ça fait partie des choses les plus stupides qu’il ait faites. La chose la plus stupide, c’est d’avoir énervé Micah Richards à l’entraînement. Micah voulait lui arracher la tête ! [...] Je n’ai jamais eu de problème avec Balotelli ceci dit. Quelques fois, il poussait un peu loin, je le malmenais un peu et il revenait, mais il s’excusait après. Il y avait du respect entre nous », a avoué l’international anglais.