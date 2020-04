Alors que la pandémie de coronavirus chamboule tout le monde du football, de nombreuses échéances sportives ont ainsi dû être reportées, à l’image de l’Euro 2020, repoussé à l’été 2021 par l’UEFA. Le casse-tête du calendrier est total et la Fédération Française de Football (FFF) n’y échappe pas, même en dehors des terrains. La 3F a annoncé, par le biais d’un communiqué ce mercredi, que les élections pour sa présidence, initialement prévues le 12 décembre prochain, à Paris, ont été décalées au 13 mars 2021.

La FFF a également précisé que les élections au sein du football amateur (districts et ligues) auront lieu du mois de septembre prochain au 31 janvier 2021. « Ce report du calendrier électoral de la FFF et du football amateur permettra de garantir le bon déroulement des élections, sur le plan légal et démocratique, du dépôt des listes, des campagnes électorales jusqu’aux votes », peut-on notamment lire sur le communiqué de la FFF.