C’est bien malgré lui que Florentin Pogba a fait le tour de la toile dimanche après-midi. 88ème du match entre Gençlerbirligi et Antalyaspor, le défenseur guinéen dégage le ballon en touche, se dirige en boitant vers les vestiaires, et retire son maillot. Stupeur sur le bord de la pelouse, ses coéquipiers ne comprennent pas ce qui se passe et se ruent vers lui. S’en suit une scène surréaliste où un attroupement se fait autour de Florentin Pogba, et où ce dernier est bousculé virulemment par certains de ses coéquipiers. Selon certains médias turcs, le frère de Paul Pogba aurait été agressé par ses coéquipiers dans le vestiaire après le match.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le principal intéressé est revenu sur cette scène surréaliste et à tenu à démentir ces rumeurs. « Non, je n’ai pas du tout été agressé physiquement. Verbalement, certains ont dû crier mais je ne sais pas ce qu’ils ont raconté en turc. Je suis sorti tranquille. Je sors parce que je suis blessé et que je ne peux pas continuer. Je sais que les trois changements ont déjà été effectués, on est mené et je dégage le ballon en touche pour sortir et ne pas perdre de temps, a-t-il expliqué. C’est vrai que j’aurais dû prévenir le coach, je dois m’en excuser. Après, un coéquipier me demande ce qu’il y avait, ça commence à crier, mais je ne peux tout simplement pas finir le match. J’étais déjà un peu énervé par la physionomie du match. On a loupé beaucoup d’occasions, on savait que c’était un match pour la survie du club, il y avait du stress et de la nervosité. Et j’étais énervé de m’être blessé. C’est vrai qu’à un moment, il y avait du monde autour de moi, mon crâne a chauffé. Mais c’est un malentendu, pas un abandon. Je ne suis pas comme ça, ce n’était pas mon but d’abandonner l’équipe, je ne suis pas quelqu’un qui lâche, quelles que soient les circonstances. » A bon entendeur.