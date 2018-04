Battu par Hoffenheim (2-0), Hambourg voit le spectre de la deuxième division devenir de plus en plus grandissant. Avant-dernier de la Bundesliga, le HSV est à 5 points du barragiste et à 8 points du premier relégable. Une situation critique pour un historique du championnat d’Allemagne dont les fans d’Hoffenheim se sont réjouis.

À l’issue de ce match, ils entonnaient un chant visant leurs adversaires comme le rapporte Bild : « Enfin la deuxième division pour le HSV ! ». Ils ont même déroulé une banderole en fin de rencontre pour enfoncer un peu plus les supporters d’Hambourg : « C’est la fin de la ligue, le Dino obtient le coup de grâce. »